Atomic Heart: Limbo Ecosystem, un teaser trailer svela il periodo di uscita del secondo DLC

Le sequenze successive non sono da meno, dove vediamo il giocatore affrontare delle sfide platform in percorsi coloratissimi, con tanto di frutti da raccogliere e palle giganti rotolanti da evitare.

L'eccentricità di questa nuova area è chiara fin dai primi fotogrammi del video, dove vediamo un panorama che sembra uscito da una favola, case colorate su isole fluttuanti, robot dalle fattezze di pesci gialli che volano in cielo, gigantesche nuvole che ricordano della panna spray. E vogliamo parlare dell'isola dalle fattezze di una sorridente balena dalle labbra carnose ?

Come accennato in apertura il DLC Limbo Ecosystem di Atomic Heart sarà disponibile durante il corso dell'inverno e sarà disponibile all'acquisto singolarmente e come parte del Season Pass, venduto al prezzo di 39,99 euro.

Si tratta della seconda espansione di Atomic Heart dopo Annihilation Istinct e sono in programma altri due DLC durante il corso del 2024. Stando ai primi dettagli proseguirà la storia dopo il finale e includerà nuove armi e meccaniche di gameplay.