Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: Ubisoft Montreal sta 'reimmaginando la storia'

Ubisoft ha pubblicato un breve aggiornamento sullo sviluppo del gioco, affermando che è stato raggiunto un importante traguardo. Ubisoft ha aggiunto che ulteriori informazioni sul gioco saranno condivise in futuro. "Come sapete, l'appassionato team di Ubisoft Montreal sta reimmaginando questa storia leggendaria e siamo lieti di annunciare oggi che il progetto ha superato un importante traguardo interno e lo sviluppo sta procedendo", si legge nel post su X. "Non vediamo l'ora di condividere di più in futuro!".

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, cosa è successo al remake

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, una delle immagine del progetto originale

Ricordiamo che l'attesissimo remake è stato annunciato nel 2020, ma i report della stampa avevano suggerito che lo sviluppo del gioco non procedeva in modo corretto. A maggio dell'anno scorso, Ubisoft ha annunciato che lo sviluppo del titolo è tornato in mano a Ubisoft Montreal, lo studio dietro l'originale del 2003. "Questa decisione è un passo importante e il team, basandosi sul lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, si prenderà ora il tempo necessario per riorganizzarsi sulla portata del gioco per offrirvi la migliore esperienza per questo remake di un classico di tutti i tempi, quando sarà pronto", ha scritto Ubisoft in un annuncio ufficiale lo scorso anno.

All'inizio di quest'anno, Ubisoft ha rivelato che il remake era in fase di concettualizzazione e che Ubisoft Montreal stava costruendo il team di sviluppo, suggerendo che il gioco non sarà pronto a breve.

Probabilmente è meglio concentrarsi su Prince of Persia: The Lost Crown, in arrivo a gennaio 2024.