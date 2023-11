Asobo Studio: il team di A Plague Tale: Requiem lavora a un nuovo gioco con Focus Entertainment

Dopo il successo di A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem, Focus Entertainment e Asobo Studio hanno annunciato di aver unito nuovamente le forze per un "altro entusiasmante progetto".

Al momento non è chiaro se si tratta di un terzo capitolo della serie A Plague Tale o di qualcosa completamente differente, come una nuova IP, certo è che i presupposti per un sequel ci sono tutti considerando l'ottimo successo commerciale registrato dall'ultimo capitolo.

Infatti, per l'occasione Focus Entertainment ha annunciato che A Plague Tale: Requiem ha raggiunto quota tre milioni di giocatori tramite PC, PS5, Xbox Series X|S e la versione cloud per Nintendo Switch.