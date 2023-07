A Plague Tale 3 è in sviluppo? Asobo Studio recluta nuovi sviluppatori

Come segnalato da Gamingbolt, lo studio nelle ultime settimane ha aperto le candidature per numerose posizioni su LinkedIn. La maggior parte sono legate al team "Flight Sim", che come sappiamo al momento ha le mani in pasta su Microsoft Flight Simulator 2024 , ma ci sono anche alcuni annunci specifici per il " Plague Team ", nello specifico per i ruoli di VFX Artist, Senior Game Designer, Senior AI Programmer e Senior Gameplay Animator.

A Plague Tale 3 o una nuova IP?

Considerando che il supporto post-lancio di A Plague Tale: Requiem sembrerebbe concluso e che apparentemente non ci sono in programma espansioni di alcun tipo, è plausibile pensare che il team stia assumendo perché ha già iniziato o è in procinto di iniziare i lavori su un sequel.

Parliamo comunque di una supposizione e come tale potrebbe rivelarsi incorretta. Ad esempio, non possiamo escludere che il Plague Team non abbia in programma di alternare i giochi della serie con progetti completamente slegati. Insomma, per scoprire cosa effettivamente bolle in pentola sarà necessario attendere.

Resta comunque il fatto che i primi due A Plague Tale si sono dimostrati un successo, tanto che Requiem ha superato le aspettative di vendita di Focus Entertainment ed è in lavorazione una serie TV che porterà sul piccolo schermo le storie di Amicia e Hugo, quindi prima o poi è molto probabile che arriverà anche un terzo capitolo.