Focus Entertainment: ricavi superiori alle aspettative grazie ad A Plague Tale: Requiem ed Evil West

Focus Entertainment ha condiviso i dati finanziari del penultimo trimestre dell'attuale anno fiscale, dove ha registrato dei risultati più che positivi, totalizzando 76,1 milioni di euro di ricavi, superando le sue stesse stime.

Il publisher ha dichiarato che i suoi ottimi risultati finanziari sono state trainati soprattutto da A Plague Tale: Requiem ed Evil West, entrambi lanciati nei negozi prima di Natale, che hanno trovato un ottimo riscontro tra il pubblico, in particolare per quanto riguardo l'action adventure di Asobo Studio, di cui se non l'avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.

Scopriamo inoltre, che nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022-2023, i ricavi di Focus Entertainment ammontano a 141,6 milioni di euro, il 16% in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno fiscale.

Focus Entertainment si aspetta di chiudere l'anno fiscale in bellezza, grazie all'accordo di publishing per Atomic Heart di Mundfish, in uscita il prossimo 21 febbraio per PC e console, che di conseguenza dovrebbe trainare anche le vendite del primo trimeste dell'anno fiscale 2023 - 2024, che inizierà il 1 aprile.