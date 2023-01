The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più atteso su Famitsu battendo Final Fantasy 16

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si conferma nuovamente al comando della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, battendo per pochi voti Final Fantasy 16. Di seguito possiamo leggere la top 29:

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 795 voti [PS5] Final Fantasy 16 - 758 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 530 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 413 voti [NSW] Pikmin 4 - 398 voti [NSW] Octopath Traveler II - 297 voti [PS5] Street Fighter 6 - 276 voti [PS5] Resident Evil 4 - 270 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 164 voti [PS5] Pragmata - 156 voti [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 151 voti [PS4] Resident Evil 4 - 148 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 140 voti [PS4] Like a Dragon: Ishin! - 138 voti [NSW] Ushiro - 133 voti [NSW] Rune Factory 3 Special - 127 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 122 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 120 voti [PS5] Forspoken - 119 voti [PS4] Street Fighter 6 - 117 voti [PS4] Atelier Ryza 3 - 111 voti [NSW] Disgaea 7 - 103 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 95 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 90 voti [NSW] Ys X - 87 voti (Non pervenuto) [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 85 voti [NSW] Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars - 83 voti [PS5] Octopath Travler II - 82 voti [PS4] Tales of Symphonia Remastered - 80 voti

Un artwork di Final Fantasy XVI

La classifica è stata stilata in base ai voti dei lettori di Famitsu inviati tra il 29 dicembre 2022 e l'11 gennaio 2023, il che spiega la presenza di Fire Emblem Engage, uscito nei negozi giusto pochi giorni fa. Detto questo, come al solito la top 30 di Famitsu è indicativa dei gusti del pubblicio giapponese, notoriamente molto differenti da quelli dei giocatori europei e statunitense.

Il podio risulta fondamentalmente invariato, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ancora saldo in testa. Tuttavia il vantaggio su Final Fantasy 16 è di meno di 40 voti, contro i circa 150 della scorsa settimana. Il resto della classifica vede una buona distribuzione tra titoli Nintendo Switch, PS5 e PS4, con YS X e Suikoden I & II Remaster che appiano per la prima volta nella lista dei giochi più desiderati.