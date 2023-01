The Last of Us, la serie TV: il secondo episodio sta ricevendo voti altissimi

Il secondo episodio della serie TV di The Last of Us, "Infected", sta ricevendo voti altissimi da parte degli utenti, con una media su IMDb che si attesta attualmente sul 9.5/10 in base a oltre settemila recensioni; e si tratta di numeri destinati probabilmente a salire.

Come riportato poco fa, The Last of Us Parte 1 ha fatto segnare un +238% nelle vendite del Regno Unito grazie alla serie TV: un traino che Sony aveva ovviamente considerato e che sta facendo guadagnare al franchise tanti nuovi estimatori, aumentandone la base d'utenza.

Le recensioni pubblicate finora per lo show con Pedro Pascal e Bella Ramsey lodavano la fedeltà dell'adattamento, e sorprende constatare come questo secondo episodio prenda per certi versi un percorso alternativo rispetto agli eventi che conosciamo, ottenendo però un riscontro largamente positivo.

The Last of Us, il secondo episodio della serie TV su IMDb

Merito indubbiamente della qualità della scrittura e dell'attenzione che lo showrunner Craig Mazin ha riposto nella realizzazione della serie, avvalendosi anche del supporto di Neil Druckmann per non sbagliare: una scelta che si è rivelata vincente dal punto di vista qualitativo.

A proposito di Druckmann, è stato proprio lui a dirigere il secondo episodio: stando alle testimonianze emerse finore, sembra abbia fatto davvero un ottimo lavoro. A proposito, avete letto la nostra recensione della serie TV di The Last of Us?