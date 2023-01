Call of Duty su Nintendo Switch? Infinity Ward ha aperto un nuovo studio ad Austin

Call of Duty arriverà su Nintendo Switch o su quella che sarà la prossima console della casa giapponese? Stando ad alcuni annunci lavorativi, lo youtuber Doctre81 ha scoperto che Infinity Ward ha aperto un nuovo studio ad Austin, in Texas, che potrebbe essere completamente dedicato a questo progetto.

Bisogna fare un piccolo passo indietro. Ricordate quando Phil Spencer ha detto che avrebbe portato Call of Duty su console Nintendo per dieci anni? Ecco, gli annunci lavorativi per il nuovo studio sono partiti subito dopo queste dichiarazioni: prima non ce n'era traccia.

Stando a Doctre81, la collocazione di questo neonato team di sviluppo non sarebbe casuale: ad Austin ci sono anche gli uffici di Retro Studios, autori della serie Metroid Prime nonché asset first party di Nintendo ed esperti dell'attuale hardware a disposizione della casa di Kyoto.

Nello specifico, il nuovo studio aperto da Infinity Ward sarebbe alla ricerca di un UX designer e di altre figure. Non è tutto, però: nell'organico del team pare siano già presenti alcuni sviluppatori Nintendo di un certo peso.

Per il momento parliamo strettamente di rumor, ma esiste la possibilità che dietro le parole di Phil Spencer ci fosse già la precisa volontà da parte di Activision di portare Call of Duty sulle piattaforme Nintendo, non è chiaro se con episodi disegnati appositamente per questi sistemi o riduzioni di capitoli già pubblicati.