Sonic in origine non era un riccio: il co-creatore mostra alcune bozze iniziali

Sonic in origine non era un riccio: il co-creatore del personaggio SEGA, Naoto Ohshima, ha mostrato su Twitter alcune sorprendenti bozze iniziali per il concept che si è poi evoluto, diventando appunto il Sonic the Hedgehog che tutti conosciamo.

In attesa della seconda ondata di contenuti per Sonic nel 2023, dopo l'anno più importante per la serie, scopriamo dunque che il progetto si sarebbe dovuto chiamare Twin Stars e avrebbe dovuto avere per protagonisti due giovani fratelli gemelli.

Differenziati solo dal colore dei capelli e dei vestiti, i due personaggi avrebbero corso all'interno dei livelli in stile platform e affrontato vari nemici, ma questo concept è poi stato modificato, chiaramente in collaborazione con Yuji Naka, arrestato di recente per insider trading.

Come si può notare negli schizzi, quello che compare in cielo sarebbe dovuto essere il villain del gioco, Thirteen: il suo lungo naso è fondamentalmente l'unica cosa che gli autori hanno conservato per il personaggio del Dottor Robotnik, mentre l'ambientazione onirica è stata accantonata per un uso successivo.

Ohshima ha risposto a varie domande da parte dei suoi follower, spiegando che il concept di Twin Stars è stato realizzato per consegnare a SEGA una mascotte, esigenza che l'azienda giapponese sentiva in particolare dopo il grande successo di Super Mario.