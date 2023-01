Classifica inglese, The Last of Us Parte 1 segna un +238% grazie alla serie TV

Le vendite di The Last of Us Parte 1 hanno fatto segnare un +238% all'interno della classifica inglese della scorsa settimana, portandolo in ventesima posizione: un risultato chiaramente dovuto al grande successo riscosso dalla serie TV prodotta da HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Come anticipato ieri, Fire Emblem Engage è primo, e sebbene i numeri di questo episodio risultino in calo del 31% rispetto a quelli di Three Houses, si tratta in ogni caso del secondo miglior lancio di sempre per il franchise Nintendo nel Regno Unito.

Fire Emblem Engage FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Minecraft (Switch) Animal Crossing: New Horizons Pokémon Scarlatto

FIFA 23 cede dunque il comando (in questo caso il calo nelle vendite è stato del 21%) e God of War Ragnarok scende in terza posizione (-26%), mentre Mario Kart 8 Deluxe mantiene il quarto posto (+3%) e la top five viene completata da Call of Duty: Modern Warfare 2 (-29%).

Tornando a The Last of Us, anche la remaster per PS4 ha subito un boost: +322% e trentaduesima posizione in classifica. Chissà se il reveal ufficiale dell'esperienza multiplayer basata sulla serie arriverà prima della fine della messa in onda dello show.