Fire Emblem Engage primo in UK, ma vendite in calo rispetto a Three Houses

Fire Emblem Engage ha esordito al primo posto nella classifica UK, sebbene le vendite del gioco confermino un calo del 31% rispetto a Three Houses: lo ha rivelato Christopher Dring, responsabile di GamesIndustry.biz.

Anticipando come ormai da tradizione la top 10 completa, che arriverà domani, Dring ha spiegato che i risultati ottenuti da Fire Emblem Engage, accolto con voti positivi dalla stampa, rientrano in un trend negativo per Nintendo Switch nel Regno Unito.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, pare che soltanto Pokémon Scarlatto e Violetto, con i loro oltre 10 milioni di copie vendute al lancio, si siano sottratti a questa tendenza, che per il momento non ha una spiegazione precisa. Riguarda unicamente il mercato retail?

Christopher Dring si è affrettato a sottolineare come questo fenomeno non sia un'esclusiva di Nintendo Switch, anzi riguardi tutte le piattaforme: pare che da qualche tempo solo le produzioni più importanti abbiano la forza di totalizzare determinati numeri.

I giochi di "seconda fascia", se così vogliamo definirli, fanno invece fatica: una situazione che finirà inevitabilmente per esasperare ancora di più il gap fra i diversi progetti.