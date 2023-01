Gears Ultimate Collection e Gears 6, un leaker ha mostrato il logo dei giochi

Gears Ultimate Collection e Gears 6 sono stati mostrati con il loro logo dal noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker durante l'ultima puntata del podcast di XboxEra. Vista così, l'immagine ha l'aria di essere una sorta di teaser di annuncio per i due progetti.

Se le cose stessero effettivamente così, esiste la concreta possibilità che l'ufficializzazione di Gears Ultimate Collection e Gears 6 arrivi nel corso dell'Xbox Developer_Direct che verrà trasmesso il 25 gennaio, ma fino ad allora è ovviamente il caso di prendere questa notizia con le pinze.

Non è la prima volta che Baker parla di una remaster alla Halo: The Master Chief Collection per Gears of War, rumor che anzi è stato ribadito appena pochi giorni fa sempre da Shpeshal Nick. Potete vedere il "reveal" qui sotto.

Si parlava di una pubblicazione già nel 2022 per questa fantomatica collection dedicata a Gears of War, e immaginiamo che ci siano stati ritardi; tuttavia è lecito supporre che il pacchetto verrà lanciato nel corso di quest'anno, anche perché potrebbe trattarsi di una pubblicazione a episodi.

Quello che francamente speriamo di non vedere è un semplice teaser con il logo, perché Xbox nel 2023 ha il dovere di far uscire un'adeguata quantità di giochi first party e non di limitarsi ad annunciarne altri che non si sa quando arriveranno: in quel frangente la lista è già bella lunga.