Gears of War Collection è ancora in sviluppo secondo un noto leaker

Come forse ricorderete, una delle previsioni per l'E3 2022 di Nick Baker era la presenza di Gears of War Collection. Ovviamente non è successo e ancora adesso il gioco non è stato annunciato. Il leaker, però, continua a ritenere che il gioco esiste e arriverà. Inoltre, altre figure note dell'ambiente ammettono che ha ragione.

Baker afferma, tramite Twitter, che Gears of War Collection è in sviluppo, ma per il momento non può dire nulla di più, probabilmente per non rischiare di compromettere la sua fonte. Sta però lavorando per avere più spazio di manovra e poter dare nuove informazioni. Afferma inoltre che anche chi non è amante della saga dovrebbe porre attenzione a questa nuova collection.

Jez Corden, di Windows Central, ha risposto affermando: "Dannazione, credo di dover dare ragione a Baker". Tom Warren di The Verge ha invece affermato: "Gli ingranaggi stanno girando?". Quest'ultima non è proprio una conferma dei rumor, quanto più un suggerimento sul fatto che effettivamente qualcosa in ballo c'è.

Sulla base dei precedenti rumor, pare che Gerars of War Collection sarà un'operazione simile a Halo The Master Chief Collection in termini di qualità. Per ora, in ogni caso, tutto è ancora da classificare come un semplice rumor e niente di più.

La domanda ora è se per caso il gioco avrà spazio all'interno dell'Xbox Developer_Direct che andrà in onda il 25 gennaio 2022. Sappiamo che non potremo vedere Starfield, ma non abbiamo dettagli su ciò che sarà mostrato.