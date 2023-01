Live service: caso Ubisoft evidenzia quanto questo modello abbia fatto crescere i costi di sviluppo

Negli ultimi anni, l'inseguimento a tutti i coti del modello economico dei live service ha fatto crescere il costo di sviluppo dei videogiochi molto più dell'avanzamento tecnologico. A sottolinearlo è stato il giornalista Rob Fahey di Games Industry, in un articolo dedicato al caso Ubisoft, in cui vengono fatte emergere alcune criticità della nuova economia dei videogiochi.

Fahey ha esaminato come concepire un live service richieda un approccio completamente differente al design e allo sviluppo, rispetto a un gioco tradizionale, con il coinvolgimento di professionalità nuove e costose (pensate ai tanti esperti di monetizzazione che sono apparsi negli annunci lavorativi delle software house). Tante compagnie hanno faticato moltissimo a riorganizzare i team di sviluppo, anche a fronte dei maggiori costi da sostenere, e sono finite a tentare di appiccicare elementi live service in franchise dalle dinamiche già rodate, procedendo sostanzialmente per accumulo, ma ottenendo l'effetto contrario a quello desiderato, ossia lo scarsissimo coinvolgimento dei giocatori, che sono presto fuggiti dall'esperienza proposta, non interessati agli insulsi eventi ammucchiati nel gioco dagli sviluppatori, calati in universi spesso completamente alieni agli stessi. I giocatori inoltre sono rimasti spesso atterriti dai macchinosi sistemi economici basati su più tipi di monete, spesso inutilmente complessi.

I dati in possesso di Fahey mostrano come i giocatori finiscano per stancarsi presto di certe dinamiche, per guardare ad altro. Allo stesso tempo però, il giornalista ricorda che si tratta di aggiunte dai costi significativi: "Spesso, i costi di sviluppo aumentano per coprire lo sforzo necessario per mettere insieme alla meglio queste funzionalità (e seriamente, questo fattore è stato molto più rilevante nell'aumento dei costi di sviluppo negli ultimi anni rispetto a qualsiasi evoluzione dell'hardware).

Nonostante ciò, il modello live service rimane ambitissimo dagli editori perché, in caso si riesca a produrre anche solo un gioco di successo, può consentire di generare ricavi continuati per anni e anni. Questo spiega la moltitudine di tentativi fallimentari di Ubisoft che, nonostante la crisi, continua a puntare sui live service, sperando di avere un giorno anch'essa la sua gallina dalle uova d'oro, come lo è Fortnite per Epic Games o GTA Online per Take-Two, tanto per fare due esempi noti.