Fire Emblem Engage: Divine Edition: preordine Amazon disponibile, vediamo il contenuto

Tramite Amazon è possibile fare il preordine di Fire Emblem Engage: Divine Edition per Nintendo Switch. Il prezzo è 99€. La data di uscita è il 20 gennaio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. È ovviamente disponibile anche la versione base, al prezzo di 59€. Il preordine è come sempre a prezzo minimo garantito. Questo significa che se verrà applicato uno sconto a Wo Long: Fallen Dynasty Steelbook Edition entro il momento della spedizione, tale abbassamento di prezzo sarà applicato in automatico al vostro ordine, senza che vi sia bisogno di rifare la prenotazione o qualsiasi altra azione.

Fire Emblem Engage: Divine Edition include:

Gioco

Custodia Steelbook

Cartoline

Poster

Artbook - The Art of Fire Emblem Engage

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Fire Emblem Engage ci sta divertendo moltissimo e le sue eccentriche soluzioni di gameplay si sposano bene con un livello di difficoltà soddisfacente e un'estetica da anime che potrebbe far storcere il naso a chi sperava in una storia molto più seria, stile Three Houses. A metà campagna possiamo dirvi che Intelligent Systems ha lavorato più sul gameplay che sulla narrativa, ma tireremo le somme solo tra qualche giorno, quindi continuate a seguirci."

Fire Emblem Engage: Divine Edition

