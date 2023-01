Batman, leak rivela un nuovo gioco in VR per Meta Quest 2 sviluppato da Camouflaj

Batman sarà protagonista di un nuovo gioco in VR sviluppato da Camouflaj per il visore Meta Quest 2: lo rivela un leak della FTC, che ha dimenticato di nascondere quei dettagli in un documento riguardante l'acquisizione dello studio da parte dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Già autori di Marvel's Iron man VR, disponibile su Meta Quest 2 dallo scorso novembre, gli autori dell'avventura a base stealth République stanno dunque lavorando a un ulteriore tie-in supereroistico, dedicato però stavolta al Cavaliere Oscuro.

Naturalmente il leak non fornisce altri dettagli oltre al fatto che il progetto sia in cantiere, dunque immaginiamo potrà passare diverso tempo prima che questo fantomatico Batman VR venga annunciato ufficialmente.

Non sarebbe tuttavia la prima avventura in realtà virtuale per l'iconico Uomo Pipistrello, che nel 2017 ha fatto il proprio debutto su PC e PlayStation VR con l'interessante Batman: Arkham VR, realizzato da Rocksteady Studios.

La speranza è che il titolo firmato Camouflaj possa offrire un'esperienza più ricca e sfaccettata rispetto a quella che si poneva fondamentalmente come una demo, e che per questo ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai tanti fan del personaggio.