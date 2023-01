Inkulinati su Xbox Game Pass? Una situazione wi-win per utenti e autori, dice il producer

Inkulinati sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one, come sappiamo. Ebbene, nel corso di un'intervista il producer del gioco, Ryszard Kieltyka, ha detto che si tratta di una situazione win-win per utenti e autori.

In uscita il 31 gennaio in accesso anticipato su PC e Xbox, Inkulinati ha potuto contare su di un solido supporto da parte di Microsoft, ha spiegato Kieltyka: "Dal modo in cui parlavano e agivano abbiamo capito che ci tengono alla loro utenza ed è stato fantastico lavorare insieme."

"Per quanto riguarda invece la nascita della nostra partnership, siamo stati fortunati che a Xbox sia piaciuta la nostra demo e la visione che abbiamo del gioco. L'hanno provato e hanno pensato che fosse bello, quindi ci hanno comunicato l'intenzione di portare Inkulinati nel catalogo riservato agli abbonati a Game Pass."

"Sarebbe stata dura dire no a una proposta simile. Una cosa che devo sottolineare è il grado di fiducia che Xbox ci ha dimostrato: onestamente sono rimasto colpito dal fatto che ci abbiano trattato da partner alla pari sebbene questo fosse il nostro titolo di debutto e non avessimo molta esperienza come sviluppatori."

"Questo fattore ha rappresentato un enorme boost per il morale del team: ci siamo sentiti come se all'improvviso potessimo accedere a una categoria molto più importante, dunque abbiamo deciso di investire in tal senso e creare un gioco sostanzialmente più grande e sofisticato rispetto a quanto avevamo pianificato in origine."

"Credo che servizi come il Game Pass siano una cosa fantastica per l'industria. Si può certamente dire che il Game Pass offra uno straordinario valore ai giocatori, ed essendo io stesso iscritto da tempo non posso che confermarlo. La cosa migliore è che consente agli utenti di accedere a prodotti e generi in cui probabilmente non si sarebbero imbattuti."