The Last of Us, serie TV: trailer del terzo episodio presenta Bill

HBO ha pubblicato il trailer del terzo episodio della serie TV di The Last of Us, che introdurrà il personaggio di Bill, interpretato nello show live action da Nick Offerman. Si tratta di una figura di una certa rilevanza all'interno del gioco, come saprete.

Bill è infatti un vecchio amico di Joel e vive segregato all'interno di una piccola città, che controlla completamente e che ha riempito di trappole al fine di limitare al massimo la presenza di infetti, ma anche sciacalli. Una vera e propria fortezza in cui i due protagonisti della serie dovranno entrare per necessità.

Dopo i voti altissimi per il secondo episodio di The Last Of Us, che ha rilanciato le vendite di The Last of Us Parte 1 nella classifica inglese con un +238%, prepariamoci a un'altra esperienza di grande spessore che tuttavia devia in qualche modo rispetto agli eventi del gioco. Segue un possibile spoiler, occhio.

Stando alle informazioni sul cast di The Last of Us, sappiamo che il ruolo di Frank, il compagno di Bill, è stato assegnato a Murray Bartlett. Ciò significa che, a differenza del materiale originale, lo vedremo in azione e non solo nella forma di un cadavere ritrovato dai personaggi.

Fortunatamente la presenza di Neil Druckmann come coordinatore, nonché regista del secondo episodio, rappresenta una straordinaria garanzia per i tanti appassionati del franchise: sebbene alcuni eventi prendano una strada differente nella serie TV, tutto è stato pensato e curato in maniera certosina.