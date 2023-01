The Last of Us, serie HBO: un video dietro le quinte del secondo episodio

Il canale YouTube di HBO ha pubblicato un video dietro le quinte dedicato della serie TV di The Last of Us, che potrete visualizzare nel player sottostante. Nel filmato i produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann e non solo ci parlando di come è stato realizzato il secondo episodio andando in onda ieri. Chiaramente nel filmato potreste imbattervi in alcuni spoiler se ancora non avete visto la puntata.

In particolare nel video si discute del primo incontro tra Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) e i Clicker, gli infetti più iconici dell'universo creato da Naughty Dog. Proprio per questo motivo, Mazin ci spiega che era importantissimo per la produzione ricrearli in maniera accurata, a tal punto da soddisfare anche gli alti standard delle persone che hanno giocato a The Last of Us.

Mazin e Druckmann sono tornati a parlare anche del metodo di diffusione dell'infezione nel mondo di The Last of Us, che non è tramite le spore come nel gioco ma piuttosto tramite dei viticci. Spazio anche al personaggio di Tess, interpretata da Anna Torv.

Rimanendo in tema, i voti per il secondo episodio al momento sono altissimi, con il successo della serie HBO che sta avendo effetti positivi sulle vendite di The Last of Us Parte 1, incrementate del 238% nell'ultima settimana nel Regno Unito.