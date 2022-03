A Plague Tale diventa una serie TV, è ufficiale

A Plague Tale diventerà una serie TV, come confermato dal regista Mathieu Turi, che ha ringraziato lo sviluppatore Asobo Studio e l'editore Focus Home Interactive per la possibilità accordatagli. Turi è stato assistente alla regia di film quali Bastardi Senza Gloria, Lucy e della serie Gossip Girl, tra i tanti suoi lavori. Ha anche diretto i film Hostile e Meander - Trappola mortale.

Il film sarà prodotto da Merlin Productions, il cui capo, Fabrice Renault, ha commentato: "Per me è fondamentale che le nostre produzioni riflettano i talenti e il know-how francesi. A Plague Tale è un gioco progettato a Bordeaux da Asobo che produciamo con una società con sede a Parigi; i suoi creatori hanno avuto l'opportunità di vendere l'adattamento negli Stati Uniti, ma hanno preferito lavorare con i francesi: voglio restituire loro quella fiducia." Focus Home Interactive coprodurrà la serie TV.

Il franchise A Plague Tale è composto da due episodi: Innocence, lanciato nel 2019, che ha ottenuto un immenso successo, e Requiem, ancora in sviluppo. Questa la storia di Innocence:

Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre. In fuga dall'Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato.

1349. La peste sta devastando il regno di Francia. L'Inquisizione insegue due fratelli attraverso i villaggi infestati dal morbo letale. Amicia e il piccolo Hugo, durante il loro viaggio, dovranno unire le proprie forze a quelle di altri ragazzi per sfuggire alle ondate di ratti, servendosi solo di fuoco e luce come unici strumenti di protezione. Uniti da un fato terribile, dovranno affrontare orrori indescrivibili e sopravvivere ad ogni costo.

Dove inizia la loro avventura... finisce l'età dell'innocenza.