GTA 6: il top streamer Twitch xQc afferma di averci giocato e che è quasi completo

xQc, uno degli streamer Twitch più seguiti al mondo, ha affermato di aver già giocato a GTA 6 tramite dei test organizzati da Rockstar Games. Stando alle sue parole, il gioco è in un'ottimo stadio dello sviluppo e risulta già completo.

xQc stava chiacchierando con i suoi seguaci, quando ha cominciato ad affermare di aver provato un gioco ancora in fase di test, di cui però non poteva dire nulla perché coperto da NDA (in italiano: accordo di non divulgazione o patto di riservatezza). La chat ha cominciato a fermentare e a chiedere più informazioni. xQc, non certo famoso per la sua discrezione, ha resistito pochi minuti e, dopo aver mandato a quel paese l'NDA, ha svelato di essere stato uno dei tester di GTA 6 online.

Quindi ha detto che il gioco è già in un buono stato di sviluppo e sembra finito. Più precisamente ha detto: "Ho giocato online a Grand Theft Auto 6, di cui vi dirò solo che lo sviluppo del gioco è finito."

Successivamente ha affermato che GTA 6 ha dei server dedicati al roleplay, uno dei fenomeni che hanno permesso a GTA 5 di durare così tanti anni. Oltretutto pare che siano state introdotte delle meccaniche da gioco di ruolo molto avanzate, di cui però non ha specificato molto.

xQc: "Non consentiranno il roleplay su FiveM; avranno i loro server per il roleplay con meccaniche avanzate ispirate alla vita reale. Si tratta del sistema di roleplay più avanzato di tutti i tempi."

Più tardi questa informazione è stata pubblicata da un utente su Reddit, che ha raccontato di come sia stato bannato dai GTA forum per averla messaanche lì (dimostrando così che Rockstar Games ha una forte influenza anche lì dentro). Da notare che il video originale di xQc su Twitch è stato cancellato, con tutte le varie clip.

Quante possibilità ci sono che sia tutto vero? In realtà molte. Non è strano che Rockstar Games possa voler coinvolgere alcuni top streamer nel marketing del gioco, visto il ruolo che hanno avuto nel perdurante successo del quinto capitolo. Del resto xQc è uno degli streamer più importanti del pianeta, quindi non sarebbe stupefacente che fosse stato chiamato a collaborare. Certo, rimane il problema della sua inaffidabilità, visto che ha comunque violato un NDA, ma questo è un problema di Rockstar.

E lo stato dello sviluppo? Può essere davvero finito? La risposta è: perché no? Probabilmente GTA 6 sarà un titolo gigantesco, visti gli anni che ci sono voluti per realizzarlo e il dover tenere testa al suo predecessore, quindi non è strano che sia già in fase di rifinitura e che Rockstar stia conducendo dei test estensivi per assicurarsi un lancio il più pulito possibile.