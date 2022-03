GRID Legends: Codemasters lancia una bordata a Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ha ancora problemi ai server, con i giocatori che non possono giocarci nemmeno in modalità single player. Codemasters ne ha approfittato per fare un po' di pubblicità al suo GRID Legends, purtroppo poco considerato dai giocatori, lanciando una bordata contro il rivale.

In un breve post su Twitter possiamo leggere: "GRID Legends è un videogioco con macchine a cui potete giocare subito." Segue il link al sito ufficiale del gioco.

Naturalmente la speranza è che presto Polyphony risolva i problemi di Gran Turismo 7 e che tutti possano tornare a giocarci, ma è indubbio che la situazione stia creando dubbi e malcontento tra i videogiocatori. Qualcuno in Codemasters deve aver deciso di cogliere la palla al balzo per vendere qualche copia in più, proponendosi come alternativa effettivamente giocabile, oltretutto con meno microtransazioni.

Certo, rimane paradossale che una patch abbia creato dei problemi così distruttivi a una produzione colossale come Gran Turismo 7, oltretutto in sviluppo da anni. Che dire? Nel frattempo giochiamo a GRID Legends.