Il Cortocircuito di oggi parla di Elden Ring e Hogwarts Legacy

Quest'oggi torna il Cortocircuito durante il quale Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino - tutti dal vivo in redazione - ci accompagneranno attraverso due grandi argomenti del momento: Elden Ring e Hogwarts Legacy.

Risponderemo alla domanda: "Elden Ring può davvero rivoluzionare gli open world futuri?", con il supporto di Aligi Comandini, che ha realizzato la recensione dell'avventura GDR di FromSoftware. Parleremo del successo straordinario del gioco e di quello che questo può significare per gli open world più "classici". Prenderanno forse ispirazione dal gioco di Bandai Namco?

Successivamente ci sarà spazio per parlare di Hogwarts Legacy, mostrato ieri sera durante lo State of Play. Potremo parlare delle ultime novità emerse in queste ore, come la pubblicazione di una versione Nintendo Switch, il doppiaggio italiano e non solo.

Come sempre ci sarà spazio anche per le domande e per i messaggi dei lettori, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!