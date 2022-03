Mario Kart 8 Deluxe: dataminer scopre i possibili tracciati del Pass Percorsi Aggiuntivi

Un dataminer di Mario Kart 8 Deluxe ha scoperto nuove informazioni dedicate al gioco di guida di Nintendo Switch. Tramite quanto indicato, abbiamo modo di vedere i potenziali percorsi presenti nella nuova espansione Pass Percorsi Aggiuntivi.

Secondo il dataminer OatmealDome, i prossimi percorsi sono elencati nel gioco con nomi indecifrabili, come Csnw_01 e Csnw_02, potenzialmente nel tentativo di evitare il datamining. Tuttavia, come notato da Joshua Goldie di Source Gaming su Twitter, l'aggiornamento include anche un file che mostra un nuovo banner per il Pass Percorsi Aggiuntivi. Questo banner mostra i personaggi che guidano su una strada composta da frammenti di immagini di tutti i corsi del DLC, il che significa che i giocatori con un occhio attento potrebbero essere in grado di identificare quelli non annunciati. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Mario Kart 8 Deluxe

Goldie, col supporto dei propri follower che hanno riconosciuto le immagini, ritiene che i potenziali percorsi di Mario Kart 8 Deluxe in arrivo siano:

Sydney Sprint (Tour)

LA Laps (Tour)

Mario Circuit (SNES)

Koopa Cape (Wii)

Rainbow Road (3DS)

Vanilla Lake (SNES)

New York Minute (Tour)

Maple Treeway (Wii)

Sunset Wilds (GBA)

Merry Mountain (Tour)

Vancouver Velocity (Tour)

Shy Guy Bazaar (3DS)

DK Summit (Wii)

Questa immagine proviene da un datamining e non è effettivamente visibile durante il gioco, quindi non possiamo confermare che sia definitiva. Potrebbe essere un file segnaposto non aggiornato e le immagini delle piste potrebbero non essere accurate.

Ricordiamo che l'espansione di Mario Kart 8 Deluxe includerà 48 percorsi DLC, divisi in sei blocchi da otto. Il primo pacchetto è disponibile da oggi.