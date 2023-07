Offerte Amazon: Echo Dot 5ª generazione, due dispositivi al prezzo di uno per gli abbonati Prime

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per gli abbonati Prime in anticipo rispetto al Prime Day. È possibile acquistare un Echo Dot di 5ª generazione e ottenerne un secondo gratuitamente. Il costo totale è di 42.98€, ovvero di 21.49€ per dispositivo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per poter usufruire dell'offerta, oltre a dover essere abbonati ad Amazon Prime, dovete selezione "2" nella quantità dei prodotti che volete acquistare e, una volta nel carrello, applicare il codice "ECHODOT". Questa promozione durerà fino alle 09:00 del 10 luglio 2023. Ricordiamo invece che il Prime Day inizierà alla mezzanotte tra il 10 e l'11 luglio.

Echo Dot di 5ª generazione propone un audio migliore rispetto alla versione precedente: questo modello è il più recente tra quelli prodotti da Amazon per la stessa linea. Potete usarlo per attivare le funzioni dell'assistente vocale Alexa, ascoltare musica, podcast e non solo.