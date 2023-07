Cyberpunk 2077: il subreddit ufficiale si sta riempiendo di immagini porno per rimanere NSFW

La protesta

Il modo più veloce per realizzare immagini erotiche con Cyberpunk 2077 è spogliando una V donna

Come accennato, la protesta nasce dalla scelta della dirigenza di Reddit di impedire l'accesso gratuito alle API del social network, che ha portato alla morte di alcune applicazioni di terze parti molto usate e a un'ondata di censure contro quelli che hanno provato a protestare.

Visto il tentativo di repressione, molti subreddit hanno cambiato target trasformandosi in NSFW, ossia sono diventati vietati ai minori, così da non permettere il passaggio di pubblicità. Naturalmente i gestori del social non l'hanno presa bene, visto il danno economico causatogli, e hanno iniziato a inviare messaggi minacciosi ai vari amministratori.

Di fronte alle minacce, il subreddit di Cyberpunk 2077 ha iniziato a riempirsi di immagini erotiche e pornografiche realizzate usando il gioco, così da dimostrare che si tratta di un prodotto per un pubblico maturo, con un focus particolare sui contenuti per adulti, così da mantenere l'etichetta NSFW.

A spiegare la situazione il 5 luglio 2023 è stato il moderatore Tabnam, che ha giustificato il cambiamento affermando che fino ad ora la moderazione non ci aveva mai pensato, ma che di fatto è giusto così. Naturalmente non ha citato direttamente l'obiettivo vero della nuova politica, ossia andare contro Reddit, ma le sue vere motivazioni sono abbastanza chiare. Gli utenti ovviamente hanno risposto con grande gioia alla protesta e si sono dati da fare come non mai per creare immagini NSFW, in alcuni casi anche con un certo compiacimento.

Reddit non l'ha presa bene e ha intimato al subreddit di cambiare e tornare com'era prima, eliminando le immagini pornografiche, che non vengono più moderate. Tabnam però ha risposto, parlando della situazione con Kotaku: "Non torneremo indietro, perché questo è un videogioco sessualmente esplicito e inoltre che si fottano."

Più chiaro di così...