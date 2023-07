Offerte Amazon: Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione), compra due paga uno se sei abbonato Prime

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per gli abbonati Prime in anticipo rispetto al Prime Day. È possibile acquistare un Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) e ottenerne un secondo gratuitamente. Il costo totale è di 108.98€, ovvero di 54.49€ per dispositivo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per poter usufruire dell'offerta, oltre a dover essere abbonati ad Amazon Prime, dovete selezione "2" nella quantità dei prodotti che volete acquistare e, una volta nel carrello, applicare il codice "ECHOSHOW5". Questa promozione durerà fino alle 09:00 del 10 luglio 2023.

Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) è il modello più recente della sua linea. Rispetto alla generazione precedente propone audio migliorato, microfono aggiuntivo, nuovo processore Amazon AZ2 Neural Edge, un nuovo design più compatto e uno schermo migliorato soprattutto per la visione notturna. Può essere utilizzato come sveglia, timer, per la musica, per ascoltare podcast, vedere serie TV e non solo. Lo schermo è da 5.5 pollici. Permette ovviamente di gestire i dispositivi della casa intelligente e fare videochiamate. Si può disattivare microfoni e coprire la telecamera per la privacy.