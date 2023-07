Diablo 4: Prime Gaming regala un bundle armatura per il cavallo, ecco come riscattarlo

Blizzard e Amazon hanno unito le forze per fare una serie di regali ai giocatori di Diablo 4 tramite l'abbonamento Prime Gaming. In questo caso parliamo del Bundle armatura per cavalcatura "Guardia Salmastra" che potrete riscattare gratuitamente entro il 3 agosto 2023.

Grazie a questo bundle potrete rifare il look del vostro fidato destriero grazie all'Armatura del Mar Morto, assieme a un paio di altri oggetti a tema, di cui potrete vedere un'anteprima nell'immagine campeggiata in testa alla notizia. Nello specifico il pacchetto include: