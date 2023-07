Articoli scritti dall'IA iniziano ad affollare i siti, ma spesso sono pieni di errori

L'intelligenza artificiale generativa è il presente, non è il futuro, e molti editori stanno già iniziando a usarla per scrivere interi articoli per le loro pubblicazioni, purtroppo spesso pieni di errori. In realtà sono le compagnie dei vari ChatGPT e Bard a consigliare di non affidarsi completamente all'intelligenza artificiale e a controllare quello che scrivono, ma evidentemente alcuni non hanno recepito le indicazioni, presi dalla frenesia di poter avere centinaia di articoli al giorno a basso prezzo.