NBA 2K24: annunciata la data di uscita su PlayStation, Xbox e PC, ecco le edizioni speciali

Inoltre NBA 2K24 introdurrà ProPLAY , una nuova tecnologia che ricrea in gameplay i video NBA offrendo animazioni e movimenti presi direttamente dal campo per raggiungere un grande fotorealismo su PS5 e Xbox Series X|S.

Come svelato ieri, Kobe Bryant sarà la star di copertina , la leggenda del basket moderno scomparsa prematuramente nel 2020. Non solo la cover, a questo grande sportivo sarà dedicata anche la modalità Mamba Moments , crea ricrea alcune delle performance più importanti di Kobe e permette di vivere il suo viaggio da giovane fenomeno a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Le edizioni di NBA 2K23

NBA 2K24 arriverà in tre formati sia digitali che fisici: la Standard Edition, la Kobe Bryant Edition e la 25th Anniversary Edition. Scopriamo i dettagli.

La 25th Anniversary Edition, a tiratura limitata, sarà disponibile fino al 10 settembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC al prezzo di 149,99 euro. Include 25th Anniversary Edition include un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass, il Summer League Pre-Order Bonus, 100K di valute virtuale e contenuti My Team, tra cui: 50K di punti MyTeam, una Cover Star Kobe Bryant Rubino "Carta Matricola", un nuovissimo Option Pack Box 2K24, un Box da 10 MyTEAM Promo Pack, una Carta Kobe Bryant Cover Star Zaffiro (24 era), una Scarpa Diamante, 1 Pack Carte Coach Rubino e una nuova moneta XP doppia da 2 ore; oltre ai contenuti "La mia Carriera" tra cui: 15x 6 tipi di potenziamenti abilità La mia CARRIERA; 15x 3 tipi di potenziamenti Gatorade; una moneta XP doppia da 2 ore, 4 magliette La mia CARRIERA, uno zaino, uno skateboard elettrico e sleeves da braccio, una nuova capsule Black Mamba per Il mio GIOCATORE con una sleeve da braccio nera, una maglietta oversize viola, una maglietta gialla e un Banner giocatore di Kobe.

La Black Mamba Edition sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC al prezzo di 99,99 euro insieme a 100K di valuta virtuale e contenuti MyTEAM, tra cui 15K di punti MyTEAM; un nuovissimo Option Pack Box 2K24; un Box da 10 MyTEAM Promo Pack; una Carta Kobe Bryant Cover Star Zaffiro (24 era); una Scarpa Diamante; 1 Pack Carte Coach Rubino; e una nuova moneta XP doppia, da 2 ore; oltre a contenuti La mia CARRIERA, tra cui 10x 6 tipi di potenziamenti abilità La mia CARRIERA; 10x 3 tipi di potenziamenti Gatorade; una moneta XP doppia, da 2 ore; 4 magliette La mia CARRIERA, uno zaino, uno skateboard elettrico e sleeves da braccio.

La Standard Edition invece sarà disponibile a 79,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e a 69,99 euro per tutte le altre piattaforme. L'accesso dual-gen è incluso per la Black Mamba Edition e la 25th Anniversary Edition su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e fornisce una versione del gioco per ogni generazione di console all'interno della stessa famiglia.