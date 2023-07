Diablo 4: le build migliori per il Negromante

Vi serve qualche consiglio per creare una build per il vostro Negromante e il suo esercito scheletrico? Vi diamo una mano noi.

Se vi piace l'idea di aver sotto il vostro comando un piccolo esercito di scheletri guerrieri e Golem e utilizzare magie macabre, il Negromante è la classe di Diablo 4 che fa al caso vostro. Questo oscuro mago guerriero può infatti evocare un esercito di non-morti al proprio comando, usare incantesimi basati su sangue e ossa e sfruttare a proprio vantaggio i cadaveri dei nemici per creare delle trappole. Una classe divertente da giocare ma che richiede un po' di pratica sia nel caso che decidiate di utilizzare o meno la rianimazione degli scheletri. Quanto a build Diablo 4 offre davvero l'imbarazzo della scelta e le combinazioni sono virtualmente infinite. Noi di seguito vi suggeriremo quelle che, a nostro avviso, sono tra le build migliori per il Negromante per affrontare senza problemi la campagna e livellare, nonché come potenziale punto di partenza per l'infinito endgame proposto dal gioco. Come abbiamo detto anche nella nostra guida alle build migliori per l'Incantatore, il Barbaro, del Druido e del Tagliagole, il consiglio comunque resta sempre quello di provare a creare il vostro setup studiando le abilità a disposizione per la vostra classe preferita. In fondo il respec nelle fasi iniziali è discretamente basso e sperimentare varie build, anche fallendo, fa parte del divertimento.

Build Lancia d'Ossa Abilità di base : Spezzaossa (1/5) → Spezzaossa Rinforzato → Spezzaossa degli Accoliti

: Spezzaossa (1/5) → Spezzaossa Rinforzato → Spezzaossa degli Accoliti Abilità primaria : Lancia d'Ossa (5/5) → Lancia d'Ossa Rinforzata → Lancia d'Ossa Sovrannaturale

: Lancia d'Ossa (5/5) → Lancia d'Ossa Rinforzata → Lancia d'Ossa Sovrannaturale Abilità macabra primo ramo : Nebbia di Sangue (1/5)

: Nebbia di Sangue (1/5) Abilità macabra primo ramo : Esplosione Cadaverica (5/5) → Esplosione Cadaverica Rinforzata → Esplosione Cadaverica Infetta

: Esplosione Cadaverica (5/5) → Esplosione Cadaverica Rinforzata → Esplosione Cadaverica Infetta Abilità macabra secondo ramo : Tentacoli Cadaverici (1/5) → Tentacoli Cadaverici Rinforzati → Tentacoli Cadaverici Appestanti

: Tentacoli Cadaverici (1/5) → Tentacoli Cadaverici Rinforzati → Tentacoli Cadaverici Appestanti Abilità Ultra : Tempesta d'Ossa → Tempesta d'Ossa Pregiata → Tempesta d'Ossa Suprema

: Tempesta d'Ossa → Tempesta d'Ossa Pregiata → Tempesta d'Ossa Suprema Passiva chiave : Essenza Ossea

: Essenza Ossea Passive ramo primarie : Energia non Morta (3/3) - Equilibrio Imperfetto (3/3) - Carne Martoriata (3/3)

: Energia non Morta (3/3) - Equilibrio Imperfetto (3/3) - Carne Martoriata (3/3) Passive ramo macabre 1 : Oscura Mietitura (3/3) - Alimentazione Mortale (3/3)

: Oscura Mietitura (3/3) - Alimentazione Mortale (3/3) Passive ramo maledizione : Presa della Morte (3/3)

: Presa della Morte (3/3) Passive ramo macabre 2 : Ossa Taglienti (3/3) - Frattura Composta (3/3)

: Ossa Taglienti (3/3) - Frattura Composta (3/3) Passive ramo Ultra : Autonomia (3/3) - Memento Mori (3/3)

: Autonomia (3/3) - Memento Mori (3/3) Guerrieri Scheletrici : Schermagliatori - La tua probabilità di critico aumenta del 5%, ma non puoi più evocare Guerrieri Scheletrici

: Schermagliatori - La tua probabilità di critico aumenta del 5%, ma non puoi più evocare Guerrieri Scheletrici Maghi Scheletrici : Freddo - Infliggi il 15% dei danni aggiuntivi ai bersagli vulnerabili, ma non puoi più evocare Maghi Scheletrici

: Freddo - Infliggi il 15% dei danni aggiuntivi ai bersagli vulnerabili, ma non puoi più evocare Maghi Scheletrici Golem : Ferro - Infliggi il 30% di danni critici aggiuntivi, ma perdi l'abilità di evocare un Golem

: Ferro - Infliggi il 30% di danni critici aggiuntivi, ma perdi l'abilità di evocare un Golem Aspetti del Codex del Potere consigliati : Aspetto Sacrificale (Rovine di Eridu - Hawezar), Aspetto dell'Ombra (Agonia del Campione - Steppe Aride), Aspetto della Frantumazione (Steppe Aride), Aspetto delle Vene Ghermitrici (Grotta Corrotta - Kehjistan), Aspetto del Tormento (Manicomio Nero - Vette Frantumate), Aspetto Spaccavento (Rovine di Shivta - Kehjistan).

: Aspetto Sacrificale (Rovine di Eridu - Hawezar), Aspetto dell'Ombra (Agonia del Campione - Steppe Aride), Aspetto della Frantumazione (Steppe Aride), Aspetto delle Vene Ghermitrici (Grotta Corrotta - Kehjistan), Aspetto del Tormento (Manicomio Nero - Vette Frantumate), Aspetto Spaccavento (Rovine di Shivta - Kehjistan). Armi : Spada a due mani, in quanto hanno dei bonus ai danni critici

: Spada a due mani, in quanto hanno dei bonus ai danni critici Gemme: Smeraldi per le armi, Rubini per le armature, Teschi per i gioielli Questa build per lupi solitari non sfrutta la forza dell'esercito scheletrico a disposizione del Negromante, che anzi sacrificheremo per ottenere dei bonus offensivi davvero niente male per sopperire alla loro mancanza. Piuttosto, faremo affidamento su colpi critici tramite la Lancia d'Ossa, un attacco dalla distanza che perfora i nemici sulla sua traiettoria, per poi dividersi in tre colpi minori quando colpisce un ostacolo, causando danni ingenti nel complesso. Nella variante "Sovrannaturale", inoltre rende vulnerabili i bersagli colpiti. La nostra abilità base è Spezzaossa, un attacco rapido che genera facilmente Essenza, che sarà necessaria per le attivazioni della Lancia d'Ossa. Esplosione Cadaverica garantisce un buon output di danni e ulteriore rigenerazione di Essenza, specie usando le passiva Carne Martoriata, che aumenta i cadaveri generati, e Oscura Mietitura, che genera essenza quando questi vengono consumati. Grazie ai Tentacoli Cadaverici Appestanti sarà semplice gestire il campo di battaglia, dato che stordiscono, rallentano e rendono vulnerabili i malcapitati che intrappolano, che poi potremo bersagliare con la nostra Lancia d'Ossa. Nebbia di Sangue è la nostra abilità difensiva principale per contrastare gli attacchi più potenti grazie alla breve finestra di immunità che offre. Il kit di abilità attive viene completato dalla Ultra Tempesta d'Ossa, un'abilità che infligge danni discreti ma quello che ci interessa maggiormente sono i bonus alla resistenza ai danni e la probabilità di critico che elargisce per 10 secondi.