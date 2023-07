The Last of Us serie TV: IA usata per mettere Elliot Page e Hugh Jackman come Ellie e Joel

Qualcuno ha usato usato l'Intelligenza Artificiale generativa, in questo caso Stable Diffusion, per inserire i volti di Elliot Page e Hugh Jackman nella serie TV The Last of Us, al posto di quelli di Bella Ramsey e Pedro Pascal. Il lavoro ha richiesto 125 ore di rendering, aprendo una serie di questioni inquientanti sul futuro dell'intrattenimento.