NVIDIA non vuole che le sue aziende partner producano più GPU di Intel, stando a un'indiscrezione

NVIDIA starebbe facendo fortissime pressioni su alcune delle sue compagnie partner, per non fargli produrre più GPU di Intel. A risportare l'indiscrezione è stato il canale russo PRO Hi-Tech, che ha parlato di vere e proprie minacce di bando o limitazione delle forniture per tutte quelle aziende che decidessero di lanciare GPU basate sulle serie di Intel.

Naturalmente trattandosi di una voce di corridoio, per ora non c'è niente di confermato. Va detto però che PRO Hi-Tech è un canale molto grande, che ha collegamenti con la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche, quindi qualcosa in ballo potrebbe esserci davvero. Inoltre non è la prima volta che NVIDIA riceve accuse del genere, quindi molti non faranno fatica a ritenerle in qualche modo fondate.