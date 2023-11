Pokémon Scarlatto e Violetto, Il tesoro dell'Area Zero Parte II Il disco indaco: la data di uscita

Nintendo Italia, Game Freak e The Pokémon Company hanno svelato la data di uscita del DLC "Il tesoro dell'Area Zero Parte II: Il disco indaco" per Pokémon Scarlatto e Violetto . Potremo scaricare e giocare questa espansione dal 14 dicembre 2023 , su Nintendo Switch.

La recensione di La maschera turchese

Dovremo attendere ancora un po' di tempo per scoprire esattamente come sarà questa nuova espansione, ma nel caso nel quale non sia troppo diversa dalla precedente, potete leggere la nostra recensione per farvi un'idea di quanto potreste aspettarvi. Come vi abbiamo spiegato, La maschera turchese non cambia di una virgola la formula originale, offrendo una buona quantità di contenuti ma poche idee innovative.