Mortal Kombat 1: il trailer di gameplay di Omni-Man è decisamente splatter

Il baffo che uccide

Omni-Man è un personaggio della serie a fumetti Invincible di Robert Kirkman e Cory Walker. Padre di Invincible, è un alieno sotto copertura sulla Terra con il nome di Nolan Grayson, che ha difeso il pianeta dagli attacchi di altre specie per consentire alla sua di dominarlo. Chissà perché Liu Kang lo ha voluto nel suo nuovo universo.

Per il resto vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch. Quest'ultima è la versione più discussa per via di una qualità grafica non propriamente eccelsa, che NetherRealms vuole sistemare con i futuri aggiornamenti (il primo è già stato pubblicato, ma non è risolutivo).