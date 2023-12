Epic Games Store: saldi di Natale in arrivo con Alan Wake 2 in sconto, per un leak

In base a quanto riferito dal leaker in questione, pare che i nuovi saldi di Epic Games Store, identificati al momento come "Holiday Sale", dunque a tema natalizio, avranno inizio il 13 dicembre 2023 , ovvero domani, e andranno avanti fino al 10 gennaio 2024.

Secondo il noto leaker Billbil-kun , che abbiamo ormai imparato a prendere per oro colato o quasi visto il suo "curriculum", i saldi di Natale (o come si chiameranno) di Epic Games Store sono in arrivo, con partenza vicina e a quanto pare con Alan Wake 2 in forte sconto.

Ma i regali di Natale di EGS?

Attendiamo i regali di Natale di Epic Games Store

Non sappiamo se questi saranno accompagnati dai tradizionali regali quotidiani dello Store, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni. Negli anni precedenti, infatti, lo store di Epic Games regalava un gioco al giorno come una sorta di "Calendario dell'Avvento" durante il mese di dicembre, ma non ci sono ancora notizie sull'iniziativa in questione, per quest'anno.

Per il momento, siamo ancora dietro all'iniziativa standard dei giochi gratuiti settimanali, di cui ricordiamo i giochi gratis disponibili dal 7 dicembre 2023 e ancora scaricabili e i prossimi che arriveranno il 14 dicembre 2023.

Nel frattempo, Billbil-kun ha annunciato il prossimo avvio dei saldi natalizi per domani, in attesa di conferme. Dovrebbero riguardare una grande quantità di giochi, ma tra questi, secondo il leaker, spicca Alan Wake 2.

Il gioco Remedy potrà essere acquistato con uno sconto del 20%, cosa che porterà il prezzo a 39,99 euro per la versione standard e a 55,99 euro per la versione Deluxe Edition. Altri titoli previsti negli sconti sono poi Assassin's Creed Mirage, EA Sports FC 24, GhostRunner 2, Mortal Kombat 1, Hi-Fi Rush, Avatar: Frontiers of Pandora e The Last of Us Part I, fra i tanti.