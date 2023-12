Epic Games Store, il gioco gratis del 14 dicembre 2023 è misterioso

Il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 14 dicembre 2023 è avvolto dal mistero: come ogni anno in questo periodo, la piattaforma digitale di Epic Games punta a sorprenderci.

E così, mentre sono stati sbloccati nella giornata di oggi gli ultimi due titoli gratis "in chiaro", Predecessor e GigaBash, non è dato sapere (neanche tramite i soliti leaker) cosa avremo modo di scaricare a partire da giovedì prossimo.