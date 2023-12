Visions of Mana e Pixelight registrati da Square Enix in Europa e Australia

Visions of Mana e Pixelight sono stati registrati da Square Enix in Europa e Australia: il deposito del marchio è avvenuto in entrambi i casi nella giornata di oggi, 7 dicembre. C'è un annuncio in arrivo, magari stanotte?

Di recente un noto leaker ha parlato dei prossimi progetti di Square Enix, senza però accennare a un eventuale nuovo capitolo della celebre serie Mana, mentre è buio completo per quanto concerne il secondo trademark.

Certo, il fatto che la registrazione sia avvenuta proprio oggi potrebbe appunto suggerire l'arrivo di un annuncio nel corso dei The Game Awards 2023, che verranno trasmessi nella notte fra oggi e domani, a partire dalle 1.30 italiane. Seguiteli in diretta con noi per scoprirlo!