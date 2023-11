Da Final Fantasy 9 a Final Fantasy 10-3, noto leaker parla dei progetti di Square Enix

Il noto leaker I'm a Hero Too ha condiviso in rete una serie di informazioni (leak, chiaramente) su alcuni progetti in sviluppo presso Square Enix. Il leaker si è visto "costretto" a parlare in seguito al fatto che una persona ha creato un account per fingersi I'm a Hero Too e ha pubblicato una serie di leak falsi a suo nome.

Precisamente, il vero I'm a Hero Too ha affermato di avere accesso a una serie di informazioni legate a Final Fantasy e a PS5, ma di non avere informazioni dirette da parte di Sony, a differenza di quanto diceva il falso che prometteva novità su un gioco di Bloodborne (che però starebbe diventando un film).

I'm a Hero Too ha spiegato che il remake di Final Fantasy 9 era inizialmente previsto per l'estate del 2024, ma attualmente non ne è più sicuro: il motivo è il fatto che il gioco ha bisogno di alcune rifiniture e quindi potrebbe non farcela in tempo.

Inoltre, Square Enix starebbe lavorando con un piccolo team al remake di Final Fantasy 10 e anche a un Final Fantasy 10-3. L'unico cosa certa a riguardo però è che non riuscirà a essere pubblicato in tempo per l'anniversario.