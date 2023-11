Silent Hill 2 Remake: una data di uscita spunta online, poco dopo la comparsa dei preordini

Bloober Team è al lavoro su Silent Hill 2 Remake da qualche tempo oramai e gli appassionati di PS5 e PC (le piattaforme sulle quali arriverà il gioco, almeno inizialmente) non vedono l'ora che vi sia una nuova presentazione. Per questa dovremo attendere, pare, ma perlomeno un leak ha svelato una data di uscita: 21 marzo 2024.

L'informazione arriva dal sito PCGameBenchmark ed è stata condivisa rapidamente in rete, ad esempio tramite X, come potete vedere qui sopra. Ovviamente non si tratta di una data di uscita ufficiale. Konami non ha ancora dato informazioni su Silent Hill 2 Remake.

Questo aggiornamento, però, è arrivato negli stessi giorni durante i quali spuntavano in rete i preordini di Silent Hill 2 Remake, quindi esiste la possibilità che il sito abbia segnalato per sbaglio l'informazione. Poco dopo, il sito ha cambiato la data con quella dell'originale capitolo per PS2.