Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di likeassassin si mostra in sette incredibili versioni

La bellezza del mondo dei videogiochi è che spesso i personaggi più amati di un titolo o di una saga appaiono in vari formati, che siano remake, remaster, spin-off o anche solo versioni alternative più o meno ufficiali. Questo dà al mondo del cosplay la possibilità di creare in più salse un dato personaggio, come ci dimostra ora likeassassin con i suoi vari cosplay di Tifa, l'eroina di Final Fantasy 7.

likeassassin, per la precisione, ci propone sette diverse versioni di Tifa. Il personaggio di Final Fantasy 7 (ma anche Crisis Core, 7 Remake, Dissidia...) appare con vari costumi, da quello più classico a versioni più originali, alcune completamente in nero e altre completamente in bianco, senza dimenticare Tifa con il vestito blu del remake. Il risultato finale è una serie di scatti di alta qualità che permettono di ammirare le tante versioni del personaggio di Square Enix.

Tifa è un personaggio poliedrico e questi cosplay ce lo dimostrano: secondo voi qual è la versione migliore tra quelle create da likeassassin?