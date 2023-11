FromSoftware e PlayStation: film di Bloodborne con Sony e nuova esclusiva su PS5?

La prima questione appare più dettagliata: in base a quanto emerso da parte del leaker "DanielRPK", sembra che un film di Bloodborne sia in produzione da Sony con Lorenzo di Bonaventura , responsabile in precedenza di film come Transformers, G.I. Joe, Jack Ryan e altri.

Tra le voci di corridoio, nelle ore scorse sono emerse un paio di notizie, ovviamente non confermate, che riferirebbero di nuove partnership tra FromSoftware e PlayStation , in particolare con un film di Bloodborne in lavorazione presso Sony e un nuovo gioco in esclusiva su PS5 .

Voci su un gioco in esclusiva per PS5

All'interno della discussione su questo rumor all'interno del forum ResetEra è emersa poi l'altra voce di corridoio: l'utente Brazil ha riferito che a questa collaborazione si aggiungerebbe anche un progetto videoludico, visto che FromSoftware starebbe sviluppando un gioco per PS5 in esclusiva.

L'utente in questione sarebbe considerato una sorta di insider all'interno del forum e dunque preso in considerazione per presunti collegamenti comprovati con alcuni esponenti dell'industria, ma sinceramente tutto resta una semplice voce di corridoio con poco fondamento, per il momento.

In effetti, l'idea di un'esclusiva FromSoftware su PS5 non è affatto da escludere, considerando anche i collegamenti fra Sony e Kadokawa, ma il tutto resta completamente da confermare. Per quanto riguarda FromSoftware, proprio nelle ore scorse è emersa anche un'altra voce di corridoio riguardante le dimensioni di Shadow of the Erdtree.