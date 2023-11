Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S, la presunta data d'uscita smentita da Larian Studios

Baldur's Gate 3 non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Xbox Series X|S e Larian Studios sembra avere anche smentito quella presunta che era emersa nei giorni scorsi, a partire da un leak che, a quanto pare, non è da considerarsi veritiero, almeno per il momento.

A dire il vero il messaggio del solito Michael Douse, director of publishing di Larian davvero molto attivo su X, non è propriamente una negazione di quanto riferito nel leak, ovvero che Baldur's Gate 3 potrebbe uscire il 6 dicembre 2023, ma riferendo che tale informazione è "nuova" per lui significa in effetti una smentita del fatto che la data in questione sia quella attualmente stabilita internamente dal team.

È anche vero che potrebbe trattarsi semplicemente di un "no comment" standard, considerando che Larian ancora non vuole annunciare la data e giustamente non può dunque confermare alcun leak al riguardo.