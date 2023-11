Alan Wake 2, il co-director Sam Lake ha usato le wiki dei fan per i dettagli sul primo gioco

Alan Wake 2 è un gioco metanarrativo e probabilmente non è il più semplice da comprendere fino in fondo. Non aiuta inoltre che sia un seguito di un gioco uscito 13 anni fa: molti giocatori potrebbero non ricordarsi più cosa è accaduto, sopratutto per quanto riguarda i dettagli più piccoli. Se siete tra questi, non siate troppo duri con voi stessi perché anche il director - Sam Lake - ha dovuto usare delle wiki create dai fan per verificare tutti i dettagli legati ad Alan Wake.

L'informazione arriva da un'intervista interna al podcast Friends Per Second, durante la quale Sam Lake e Kyle Rowley - ovvero i co-director di Alan Wake 2 - hanno parlato di come hanno fatto a realizzare la trama del gioco horror tredici anni dopo il primo capitolo.

"Voglio ringraziare ufficialmente tutti i meravigliosi fan che tengono aggiornate le wiki di Alan Wake", ha detto Lake. "Confesso che mi fido di queste persone, mi è capitato di pensare: 'Avevamo detto qualcosa al riguardo nell'Alan Wake originale, ma non riesco a ricordare i dettagli'".

L'intervistatore Ralph 'Skill Up' Panebianco ha aggiunto che l'uso di un wiki creata dai fan per la realizzazione del nuovo gioco è molto in linea con gli elementi meta-narrativi di Alan Wake 2 e Sam Lake ha espresso il proprio accordo.