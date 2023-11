The Expanse: A Telltale Series è in arrivo su Steam, era esclusiva Epic Games Store su PC

Su Steam è apparsa la pagina prodotto di The Expanse: A Telltale Series. Ricordiamo che la versione PC di questo videogioco era precedentemente esclusiva di Epic Games Store: si tratta quindi di una novità che farà piacere a molti giocatori che non vogliono utilizzare altri negozi se non quello di Valve.

La pagina Steam di The Expanse: A Telltale Series non segnala per il momento una data di uscita: tutto quello che possiamo leggere è "In arrivo", quindi dovremo attendere novità ufficiali da parte degli sviluppatori (Deck Nine, che avevamo intervistato) oppure dell'editore (Telltale).

Per il resto, la pagina prodotto di The Expanse: A Telltale Series segnala le classiche informazioni già note, come ad esempio il fatto che l'avventura è doppiata unicamente in inglese ma include i sottotitoli italiani (oltre che in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese).