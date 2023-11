Alan Wake 2: dataminer hanno scoperto un finale alternativo, verrà aggiunto con il New Game+?

Alcuni dataminer potrebbero aver scoperto un potenziale finale alternativo di Alan Wake 2 che allo stato attuale non può essere sbloccato in alcun modo all'interno del gioco e che potrebbe essere integrato nel prossimo futuro assieme alla modalità New Game+.

Nello specifico, come segnalato da VGC sono stati trovati all'interno dei file di gioco dei filmati del di un finale inedito, che chiaramente non descriveremo nel dettaglio in questa sede per evitare imperdonabili spoiler. Pare tuttavia che questa conclusione alternativa diverga molto da quella originale, il che potrebbe essere uno stimolo irresistibile per gli appassionati per cimentarsi nel New Game+.