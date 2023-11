Diablo 4: annunciato un evento natalizio e una nuova sfida settimanale per la Stagione 3

La BlizzCon 2023 ha portato con sé diverse novità per i giocatori di Diablo 4 che il prossimo mese potranno cimentarsi in due eventi stagionali, di cui quello a tema natalizio "Morbo di Mezz'Inverno", mentre dalla Stagione 3 potranno partecipare alla sfida settimanale "Le Forche Caudine".

Chiaramente il piatto forte della presentazione avvenuta ieri è senza dubbio Vessel of the Hatred, la prima espansione a pagamento di Diablo 4 che arriverà vero la fine del prossimo anno. Tuttavia non sarà necessario aspettare così a lungo per assaporare qualche novità all'interno del gioco.

Blizzard ha infatti svelato che la prossima settimana arriveranno 5 anelli unici di classe che permetteranno ai giocatori di accedere ad alcuni dei poteri esclusivi della Stagione degli Abietti. Il 5 dicembre invece verrà aggiunta una nuova funzionalità d'anteprima dell'incantamento per l'Occultista, che permette di scoprire in anticipo gli affissi possibili prima di spendere risorse.