Electronic Arts: l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è positiva per l'industria

"Penso che l'acquisizione Activision Blizzard da parte di Microsoft sia un'ottima cosa", ha detto Wilson in un'intervista con la CNBN. "Significa che una delle più grandi aziende al mondo continuerà a investire nel nostro settore, per aiutarci a farlo crescere nel tempo."

EA non esclude acquisizioni di altri studi

A Wilson è stato anche chiesto se Electronic Arts potrebbe essere a sua volta acquisita in futuro. Glissando con destrezza la domanda, il CEO ha piuttosto parlato di possibili acquisizioni di studi da parte della compagnia, un'eventualità che non esclude se ce ne sarà l'occasione e se ciò potrebbe portare a dei benefici.

"Nella misura in cui ci sono opportunità per noi, ovviamente le valuteremo", ha spiegato Wilson. "Se si tratta di aggiungere nuove IP o nuovi team, o nuove tecnologie, o se si tratta di aumentare la nostra capacità di far crescere il numero di persone della nostra infrastruttura e il loro valore".

A maggio, un report pubblicato dalla testata Puck e corroborato da Kotaku, affermava che EA aveva cercato di avviare una fusione con NBCUniversal e intavolato trattative con potenziali acquirenti, tra cui Disney, Apple e Amazon, per un'acquisizione. Le indiscrezioni non sono state del tutto confutate dal CEO Wilson, che tuttavia aveva commentato affermando che EA "non potrebbe essere in una posizione più forte" e che è il "publisher indipendente più grande del mondo".