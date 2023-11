Lords of the Fallen: le prossime patch separeranno il bilanciamento di PvE e PvP

Gli sviluppatori di HexWorks hanno annunciato con un post per la community di Lords of the Fallen su Reddit che con le prossime patch intendono separare il bilanciamento tra PvE e PvP, in modo da garantire che equipaggiamento e magie siano equilibrati in entrambi i frangenti.

L'annuncio arriva dopo alcune lamentele dei giocatori riguardo armi e incantesimi estremamente forti negli scontri tra giocatori, a tal punto che in alcuni casi potevano uccidere un personaggio con un colpo solo.

Oltre a rivedere la potenza di tali elementi, Hexworks ha comunicato che intende separare completamente il bilanciamento tra le due esperienze, ovvero quella single player e cooperativa, da quella competitiva, con maggiori dettagli in merito che verranno condivisi la prossima settimana.

"Sappiate che vi ascoltiamo e, come suggerito da alcuni di voi, stiamo già separando il bilanciamento di PvE e PvP per garantire che entrambi gli aspetti del gioco possano coesistere e siano ottimizzati per la migliore esperienza possibile in entrambe le modalità", recita il post su Reddit.

"Condivideremo ulteriori dettagli all'inizio della prossima settimana nella nostra roadmap, insieme ad altri miglioramenti su cui stiamo lavorando. Il vostro feedback è prezioso per aiutarci a continuare a perfezionare il nostro gioco e apprezziamo la vostra pazienza, la vostra passione e il vostro supporto."