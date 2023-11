Fortnite x Lego: il crossover potrebbe includere mondi personalizzati in stile Minecraft

L'idea dunque, stando a Insider Gaming, è che nell'ambito della collaborazione potrebbe arrivare una funzione in grado di generare isole di Fortnite basate sui mattoncini Lego grazie alla potenza e versatilità dell' UEFN (Unreal Editor for Fortnite). A rafforzare questa teoria, a inizio anno, è stato scovato un "Brick Database" , dal nome facilmente ricollegabile ai mattoncini Lego, su un test server di Fortnite.

La soffiata è stata lanciata dal leaker "Krove moh", che afferma che il crossover potrebbe dare modo agli utenti di creare nuovi mondi di gioco tramite un "sistema di generazione randomica di terreni" che si basa su dei "world seed", per l'appunto in maniera simile a Minecraft, con la possibilità di condividerli con altri giocatori o visitare quelli creati dalla community.

È da tempo ormai che si vocifera di un crossover tra Fortnite e Lego , che a quanto pare potrebbe rivelarsi il più grande mai visto finora per il battle royale di Epic Games. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori indiscrezioni su questa collaborazione, che pare potrebbe includere anche un sistema di generazione di mondi per certi versi simile a quello di Minecraft.

Epic Games e Lego: cosa bolle in pentola?

Chiaramente tutte queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di informazioni ufficiali. Quello che sappiamo per certo al momento, è che lo scorso anno Epic Games e Lego hanno annunciato una partership per un'esperienza digitale interattiva.

Il comunicato che accompagnò l'annuncio non menzionava direttamente Fortnite, per quanto si tratta del candidato più probabile per dare vita a questa collaborazione, considerando la diffusione del battle royale e come negli anni si è specializzato nell'ospitare crossver di praticamente ogni tipo.